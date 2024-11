Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 91% nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 9,2°C a un massimo di 14,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 91%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con intensità che non supererà i 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,1°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 66%, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, con una velocità media di circa 2,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature scenderanno fino a 10,4°C. L’umidità rimarrà attorno all’81%, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 29%. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione est-sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le condizioni meteorologiche più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.1 E max 2 Levante 83 % 1030 hPa 5 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 1.4 SSE max 1.5 Scirocco 84 % 1030 hPa 8 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 0.5 SSE max 0.7 Scirocco 78 % 1031 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° Assenti 1.9 SE max 2.6 Scirocco 63 % 1031 hPa 14 cielo coperto +14.7° perc. +13.8° Assenti 3.5 SE max 4 Scirocco 62 % 1029 hPa 17 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 3 SE max 4.1 Scirocco 74 % 1029 hPa 20 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 2 ESE max 2.3 Scirocco 79 % 1030 hPa 23 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° Assenti 1.2 SSO max 1.5 Libeccio 81 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:58

