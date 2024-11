Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scandicci di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che si alterneranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 6,4°C al mattino e i 14,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 37% nel pomeriggio, garantendo un comfort climatico piuttosto gradevole.

Durante la notte, Scandicci godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento si presenterà debole, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,4°C entro le 9:00. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa sarà minima, e il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo un’intensità che non supererà i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,4°C alle 13:00, con una leggera presenza di nuvole. La situazione meteo rimarrà favorevole per attività all’aperto, grazie a un’umidità che si attesterà attorno al 37% e a un vento che si manterrà sotto i 4 km/h.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 9,4°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno precipitazioni. L’umidità salirà fino al 72%, mentre il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni per godere della bellezza autunnale della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 4.1 ENE max 3.9 Grecale 58 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.5 ENE max 3.3 Grecale 62 % 1024 hPa 8 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 2 ENE max 3.6 Grecale 58 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.2° perc. +11.7° Assenti 2.3 O max 1.3 Ponente 43 % 1023 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +12.7° Assenti 3.9 OSO max 5.3 Libeccio 38 % 1021 hPa 17 poche nuvole +11° perc. +9.5° Assenti 3.8 SSE max 3.6 Scirocco 53 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4 SE max 3.6 Scirocco 60 % 1021 hPa 23 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.4 SSE max 3.4 Scirocco 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:46

