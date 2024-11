Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura di +8,5°C e un’umidità del 74%. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 23,7 km/h. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, arrivando a +7,5°C alle 03:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%.

All’alba, intorno alle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse e una temperatura di +7,6°C. La mattina proseguirà con un miglioramento, con temperature che saliranno fino a +11,7°C a mezzogiorno. Durante questa fase, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 0,1 km/h e 7,3 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno il picco di +12°C tra le 13:00 e le 14:00. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre il vento continuerà a essere leggero, favorendo una sensazione di benessere. Le temperature inizieranno a scendere leggermente nel tardo pomeriggio, attestandosi intorno ai 9,8°C alle 17:00.

La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno fino a +7,9°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 75%, garantendo una serata fresca ma non fredda. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 5,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nubi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.8° perc. +6.2° prob. 5 % 9.1 E max 26.4 Levante 77 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 9 % 3.9 ENE max 9.7 Grecale 73 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 4 OSO max 5.7 Libeccio 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +9.8° Assenti 6.8 SO max 9.1 Libeccio 54 % 1023 hPa 14 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 7.4 OSO max 9.6 Libeccio 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +9° Assenti 7.4 SO max 14.1 Libeccio 63 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.1 SO max 5.3 Libeccio 69 % 1023 hPa 23 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 2 SO max 2.3 Libeccio 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:50

