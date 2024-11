Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che scenderà fino a 10,1°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 15,2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. Infine, la sera si concluderà con poche nuvole e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 91% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,2 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma con un miglioramento delle temperature che toccheranno i 15,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando un 36% di nuvole alle 07:00 e un 34% alle 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 2,7 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 11,4°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 18%. La velocità del vento sarà molto debole, con valori intorno ai 1,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e nuvole, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per qualche schiarita.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 1.4 E max 1.3 Levante 80 % 1030 hPa 5 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° Assenti 1.3 S max 1.3 Ostro 81 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 0.8 S max 0.5 Ostro 75 % 1031 hPa 11 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 2.4 S max 1.5 Ostro 60 % 1031 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +14.1° Assenti 4.1 SSE max 3.1 Scirocco 59 % 1029 hPa 17 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 3.8 SSE max 4.4 Scirocco 71 % 1029 hPa 20 poche nuvole +11.7° perc. +10.9° Assenti 1.6 SE max 1.9 Scirocco 75 % 1030 hPa 23 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 1.3 SSO max 1.7 Libeccio 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:58

