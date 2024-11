Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Senago si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La presenza di umidità elevata e venti deboli completeranno il quadro meteorologico di questo giorno.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno a +7,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%. I venti saranno molto deboli, con velocità che varieranno tra 0,3 km/h e 2,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si aggireranno attorno a 0,36 mm.

Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo una temperatura simile a quella della notte. Le massime toccheranno +8,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità si attesterà attorno al 91%. I venti, sebbene deboli, potrebbero raggiungere velocità di 3,7 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con accumuli che si ridurranno progressivamente.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali variazioni, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno a +8,3°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 93%, e le precipitazioni saranno assenti, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature si manterranno stabili, attorno a +8,2°C, con cielo sempre coperto. L’umidità rimarrà alta, intorno al 92%, e i venti continueranno a essere deboli. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo nuvoloso persisterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Senago indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si attenderanno schiarite e un aumento delle temperature, con un progressivo allontanamento delle piogge. Tuttavia, per martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata grigia e umida, con possibili disagi legati alla pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.4 mm 0.3 SSE max 0.7 Scirocco 92 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.82 mm 0.4 ONO max 2.4 Maestrale 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.57 mm 2.2 SSE max 3 Scirocco 95 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 81 % 2.5 S max 2.7 Ostro 93 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 4 % 3.7 SSE max 3.7 Scirocco 90 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 4 % 3 ESE max 5.3 Scirocco 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.9 E max 3.9 Levante 92 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.2 E max 2.3 Levante 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.