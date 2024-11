Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso durante la notte e la mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano che le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 7,7°C e i 8,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per gran parte della giornata. Le precipitazioni, sebbene in diminuzione, continueranno a manifestarsi, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera e moderata, con una temperatura costante attorno ai 7,7°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,35 mm fino a 1,03 mm, rendendo il terreno bagnato.

Nella mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno tra i 7,9°C e gli 8°C. Il vento rimarrà debole, con direzione variabile, e la copertura nuvolosa sarà totale. Le precipitazioni si ridurranno leggermente, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 95%. A partire dalle 10:00, il cielo si presenterà coperto, senza possibilità di schiarite.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con il cielo che rimarrà coperto ma senza ulteriori precipitazioni significative. Le temperature raggiungeranno il massimo di 8,6°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 91%.

La sera porterà un ulteriore consolidamento delle condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno agli 8,2°C. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a essere debole. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni indicano una giornata di meteo variabile, con piogge che si attenueranno nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.42 mm 0.5 SE max 0.7 Scirocco 92 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.79 mm 0.7 SO max 1.6 Libeccio 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.62 mm 2.8 SSE max 3.6 Scirocco 95 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 70 % 3 S max 3.3 Ostro 94 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 7 % 4 SSE max 4.6 Scirocco 91 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 7 % 3.6 E max 6.3 Levante 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.4 E max 4.2 Levante 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.1 ESE max 3.1 Scirocco 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:42

