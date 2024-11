Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e parzialmente nuvoloso. Durante la notte, la temperatura si attesterà attorno ai 9°C, con cielo coperto e una leggera brezza. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo della mattina che porterà nubi sparse e un aumento della temperatura fino a raggiungere i 15°C nel primo pomeriggio. Le previsioni del tempo evidenziano anche una diminuzione della copertura nuvolosa, che si ridurrà ulteriormente nel corso della sera, quando il cielo si presenterà sereno.

Durante la notte, Torino si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che varierà da 9,9°C a 9,5°C. La velocità del vento sarà molto bassa, oscillando tra 0,6 km/h e 1,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Nord Ovest e Sud Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse accompagneranno l’innalzamento delle temperature, che toccheranno i 15,5°C intorno all’ora di pranzo. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un cielo che continuerà a schiarirsi. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 3,1 km/h. La sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità, che si manterrà attorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, Torino godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, attorno ai 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima fresco e variabile, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero presentare un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di un ritorno di nubi e piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 0.6 NO max 1 Maestrale 75 % 1023 hPa 5 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.2 SO max 1.5 Libeccio 77 % 1023 hPa 8 nubi sparse +10.7° perc. +9.7° Assenti 0.4 SE max 1.1 Scirocco 71 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.4° perc. +13.4° Assenti 2.1 ESE max 1.5 Scirocco 58 % 1022 hPa 14 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 2.3 ENE max 2.2 Grecale 55 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.1° perc. +11.2° Assenti 2.4 N max 3.1 Tramontana 71 % 1022 hPa 20 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 3 N max 3.2 Tramontana 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.8 N max 3.1 Tramontana 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 17:02

