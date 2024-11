Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 11,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa, mentre l’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 62% e l’82%.

Durante la notte, Torino si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Ovest, e non ci saranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche nube sparsa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 10,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 19%, garantendo comunque ampi spazi di sole. Il vento rimarrà debole, con una leggera intensificazione nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che toccheranno i 11,6°C. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 41%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, senza particolari raffiche, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 7°C. Anche in questo caso, il vento sarà debole e non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino indicano una giornata di Domenica 17 Novembre con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto fino al pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, quindi è consigliabile prepararsi a un cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 1.4 O max 1.5 Ponente 80 % 1019 hPa 5 cielo sereno +5.2° perc. +5.2° Assenti 1.6 O max 1.7 Ponente 80 % 1018 hPa 8 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 0.5 O max 1.2 Ponente 75 % 1018 hPa 11 poche nuvole +10.5° perc. +9.3° Assenti 1.9 E max 1.8 Levante 64 % 1016 hPa 14 cielo sereno +11.6° perc. +10.5° Assenti 2.4 ENE max 2.6 Grecale 62 % 1013 hPa 17 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.6 NE max 3.1 Grecale 76 % 1013 hPa 20 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 2.1 ENE max 2.8 Grecale 80 % 1013 hPa 23 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.3 N max 1.6 Tramontana 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:55

