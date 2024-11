Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Giovedì 21 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un significativo abbassamento delle temperature e precipitazioni che si alterneranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di pioggia e neve, specialmente nel pomeriggio e in serata. Gli amanti della meteorologia noteranno un cambiamento notevole rispetto ai giorni precedenti, con un aumento dell’umidità e una pressione atmosferica in diminuzione.

Nella notte, le condizioni inizieranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Con l’avanzare delle ore, le nubi si faranno più presenti, portando a una mattina con temperature che varieranno tra i 2°C e i 6°C, accompagnate da una leggera brezza. La copertura nuvolosa si manterrà tra l’11% e il 41%, garantendo comunque sprazzi di sole.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere che si trasformeranno in neve, con temperature che scenderanno fino a 1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e le precipitazioni aumenteranno in intensità, con accumuli significativi. La velocità del vento si intensificherà, portando a raffiche fino a 19,3 km/h. Gli appassionati di meteorologia dovranno prestare attenzione, poiché le condizioni potrebbero rendere le strade scivolose.

La sera si presenterà con temperature intorno a 1°C, accompagnate da neve continua e una copertura nuvolosa totale. Le precipitazioni nevose continueranno, con accumuli che potrebbero superare i 3 mm. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 99%, e la pressione atmosferica continuerà a scendere, portando a un clima decisamente invernale.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni evidenziano un trend di freddo e umidità, con possibilità di ulteriori nevicate e piogge. Domani, le temperature potrebbero rimanere basse, mentre dopodomani si prevede un lieve miglioramento, ma con la possibilità di nuove perturbazioni. Gli abitanti di Torino dovranno prepararsi a un clima invernale e a condizioni stradali potenzialmente difficili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +3.6° perc. +2.5° Assenti 5 NO max 5.9 Maestrale 44 % 1008 hPa 5 nubi sparse +2.6° perc. +2.6° Assenti 4.3 NNO max 5.7 Maestrale 48 % 1009 hPa 8 poche nuvole +3.8° perc. +3.8° Assenti 2.4 ONO max 3.2 Maestrale 44 % 1010 hPa 11 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° prob. 13 % 2.6 SE max 2.4 Scirocco 43 % 1008 hPa 14 pioggia leggera +5.7° perc. +4.1° 0.18 mm 7.6 NNE max 8 Grecale 59 % 1004 hPa 17 neve +1° perc. -1° 3.47 mm 6.4 NNO max 10.9 Maestrale 98 % 1003 hPa 20 neve +1° perc. +1° 0.99 mm 2.2 NNE max 3.3 Grecale 99 % 998 hPa 23 cielo coperto +0.8° perc. +0.8° prob. 72 % 4.5 N max 6.1 Tramontana 97 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.