Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Torino indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio sereno e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse in serata non influenzerà significativamente le temperature, che rimarranno fresche.

Durante la notte, Torino si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +6,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 34%, con una leggera pioggia che si registrerà nelle prime ore. A partire dall’01:00, la situazione meteo cambierà, portando pioggia leggera fino alle 03:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 6°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con un passaggio da nubi sparse a cielo sereno. Alle 07:00, la temperatura sarà di +6,3°C, e continuerà a salire fino a raggiungere +13,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,3 km/h da nord-ovest. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Il pomeriggio si preannuncia soleggiato e caldo, con temperature che toccheranno i 14,1°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 12°C fino alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno all’11%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno sopra i 6°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La temperatura percepita sarà di +5°C alle 21:00, con una leggera brezza da ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torino indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.6° perc. +6.6° 0.13 mm 2 SE max 2.7 Scirocco 86 % 999 hPa 5 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° prob. 39 % 2.1 S max 2.9 Ostro 85 % 997 hPa 8 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° prob. 22 % 2 SE max 3.3 Scirocco 79 % 997 hPa 11 poche nuvole +12.3° perc. +11° prob. 13 % 5.3 NNE max 11.7 Grecale 55 % 997 hPa 14 cielo sereno +13.7° perc. +12.1° prob. 11 % 13.5 ONO max 25.8 Maestrale 35 % 996 hPa 17 cielo sereno +8.8° perc. +6.7° prob. 10 % 13.8 NO max 27.8 Maestrale 44 % 1001 hPa 20 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° prob. 2 % 3.2 NO max 9.1 Maestrale 49 % 1005 hPa 23 nubi sparse +4.8° perc. +4.8° prob. 1 % 4.2 O max 7.3 Ponente 50 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:53

