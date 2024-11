Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si passerà a una situazione di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra +2,2°C e +3,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La probabilità di precipitazioni sarà assente, mentre l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà +5,1°C, mentre alle 10:00 si arriverà a +7,9°C. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità che varierà tra 13,3 km/h e 14,7 km/h, mantenendo un clima fresco ma gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 30% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno il picco di +9,8°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno si manterranno fino a sera, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 6°C alle 17:00. Il vento rimarrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 27% e il 41%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +3,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un vento che continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo un clima fresco e asciutto. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 46%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.7° perc. -0.9° Assenti 14.1 O max 25.8 Ponente 81 % 996 hPa 5 nubi sparse +2.2° perc. -2.1° Assenti 18 O max 39.6 Ponente 77 % 999 hPa 8 cielo sereno +5.1° perc. +2.1° Assenti 13.6 NO max 42.7 Maestrale 50 % 1003 hPa 11 cielo sereno +8.9° perc. +6.7° Assenti 14 NNO max 35 Maestrale 33 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.4° perc. +7.7° Assenti 11.6 NO max 22.4 Maestrale 29 % 1008 hPa 17 cielo sereno +6.2° perc. +3.9° Assenti 11.3 ONO max 22.2 Maestrale 41 % 1011 hPa 20 cielo sereno +4.3° perc. +1.4° Assenti 12 NO max 25.5 Maestrale 47 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.2° perc. +0.3° Assenti 11.4 NO max 24.6 Maestrale 46 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:45

