Meteo, l’Italia piomba in inverno: +4°C a L’Aquila, Isernia, Nuoro, +3°C a Belluno, +2°C a Prizzi. Le temperature massime di oggi

In seno a una saccatura nordeuropea in affondo sul Mediterraneo centrale, si è innescato un minimo depressionario a tutte le quote, che ha portato maltempo invernale al Centro-Sud, con neve fino a quote basse oggi. Tempo più asciutto al Nord, anche più soleggiato sulle pianure. Temperature in calo ovunque.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 29 novembre 2021, in alcune località italiane: