Meteo Ancona, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo ad Ancona prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50-60%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C con una leggera brezza proveniente da sud e sud-est.

Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +15-16°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 13-20km/h provenienti sempre da sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +16°C. Il vento soffierà con intensità tra i 20 e i 30 km/h provenienti da sud-est.

In serata, la situazione non cambierà: cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +13-14°C e vento con intensità tra i 10 e i 20 km/h proveniente sempre da sud-est.

In conclusione, Venerdì 29 Marzo ad Ancona sarà caratterizzato da un cielo coperto per l’intera giornata, con temperature che si manterranno abbastanza stabili e vento proveniente da sud-est con intensità moderata. Le condizioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona si prevedono simili, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno nella stessa fascia. Bisognerà prestare attenzione alla velocità del vento, che potrebbe aumentare leggermente nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Ancona

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 5.6 S max 6.6 Ostro 77 % 1012 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 9 SSE max 9.8 Scirocco 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 8.2 SSE max 12.7 Scirocco 84 % 1015 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 13.4 SE max 16.9 Scirocco 72 % 1015 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 20.1 SE max 25.3 Scirocco 76 % 1013 hPa 16 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 21.3 SE max 33 Scirocco 83 % 1012 hPa 19 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° Assenti 17.9 SE max 25.1 Scirocco 91 % 1012 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 10.3 SSE max 12.1 Scirocco 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:32

