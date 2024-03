Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani sabato 30 marzo

MeteoWeb

Sabato 30 Marzo a Ravenna si prevedono condizioni meteo instabili con cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C durante la notte, salendo gradualmente fino a raggiungere i +16°C nel corso della mattina e del pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori intorno ai +11,6°C durante la notte e ai +15,7°C nel pomeriggio.

Durante la mattina, il vento soffierà da Est con una velocità che varierà dai 3,1km/h alle 11,5km/h, mentre nel pomeriggio si intensificherà arrivando a toccare i 16,7km/h con raffiche fino a 19,7km/h. Nella serata, il vento aumenterà ulteriormente, con velocità che potranno superare i 42km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà costantemente alta, con valori che oscilleranno tra il 73% e l’87% durante il giorno. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1004hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero risultare sostenute, in particolare nel corso della serata. Si consiglia inoltre di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ravenna indicano un miglioramento delle condizioni, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.7° perc. +11.4° Assenti 7.8 ONO max 9.3 Maestrale 92 % 1010 hPa 4 cielo coperto +11.5° perc. +11.1° Assenti 2.6 NO max 2.8 Maestrale 92 % 1010 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 4.6 ESE max 6.4 Scirocco 86 % 1009 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 14.9 E max 17.7 Levante 74 % 1008 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 18.1 E max 21.7 Levante 73 % 1005 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 1 % 14.4 E max 18.4 Levante 82 % 1004 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 10.5 ESE max 14 Scirocco 86 % 1004 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° prob. 27 % 22.4 SE max 42.1 Scirocco 68 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:39

