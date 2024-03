Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani venerdì 15 marzo

MeteoWeb

Venerdì 15 Marzo a Roma si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa del 100% per tutto il pomeriggio e la sera, con temperature che si manterranno intorno ai +16°C durante le ore centrali del giorno, per poi scendere gradualmente fino a raggiungere i +11°C in serata.

Nella mattina di Venerdì 15 Marzo, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 62% e il 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a superare i +14°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +16°C, ma si percepiranno leggermente più basse a causa della presenza delle nuvole.

In serata, il cielo rimarrà completamente coperto e le temperature caleranno fino a raggiungere i +11°C. Il vento soffierà a velocità variabili tra i 2km/h e i 5,8km/h provenendo principalmente da direzioni meridionali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Marzo a Roma indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche previste. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Roma.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 89 % 1020 hPa 4 cielo sereno +8.5° perc. +7.9° Assenti 5.5 NNE max 5.3 Grecale 90 % 1020 hPa 7 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 4 NE max 4.9 Grecale 79 % 1020 hPa 10 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° Assenti 5.4 SSO max 6.7 Libeccio 60 % 1020 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° Assenti 10.4 SO max 10 Libeccio 58 % 1019 hPa 16 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 10 SO max 12.1 Libeccio 72 % 1019 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 4.7 SSO max 8.6 Libeccio 86 % 1020 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.7° Assenti 2.2 SE max 3 Scirocco 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 18:19

