Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 3 aprile

Mercoledì 3 Aprile a Catania si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto durante la mattina e il pomeriggio, mentre nubi sparse prevarranno durante la notte e la sera. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori compresi tra i +12,3°C e i +20,7°C. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 28% e il 57%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1017hPa e ai 1020hPa.

Durante la notte, le nubi sparse con una copertura del 63% favoriranno temperature intorno ai +13,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 5,6km/h.

Nella mattina, il cielo coperto al 92% manterrà le temperature stabili intorno ai +15,5°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 7,3km/h.

Nel pomeriggio, il cielo coperto al 95% porterà temperature massime di +20,7°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà a 12,6km/h.

Infine, nella sera, le nubi sparse al 63% causeranno un lieve calo delle temperature, con valori intorno ai +13,9°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 5,6km/h.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Catania si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche variabili, con possibili schiarite e nubi sparse. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori simili, con venti di intensità moderata e umidità relativa dell’aria che potrebbe variare leggermente. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Catania.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 3 Aprile a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +11.9° Assenti 3.1 ONO max 5.6 Maestrale 46 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12.4° perc. +10.8° Assenti 4.1 O max 4.7 Ponente 42 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +12.1° Assenti 4.9 O max 6.4 Ponente 35 % 1019 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +17.4° Assenti 6.2 SO max 9.8 Libeccio 29 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20.3° perc. +19.3° Assenti 12.7 ESE max 14.7 Scirocco 33 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +16.8° Assenti 14.3 ESE max 16.3 Scirocco 47 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° Assenti 1.2 NE max 2.6 Grecale 57 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +13.6° Assenti 5.7 O max 6.4 Ponente 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:26

