Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani venerdì 24 maggio

Le previsioni meteo per Venerdì 24 Maggio ad Ancona prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +19°C. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà fino a raggiungere i +21°C.

Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature, che si manterranno comunque intorno ai +20°C. La situazione rimarrà stabile anche in serata, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si attesteranno sui +17°C.

Le condizioni del vento saranno generalmente moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 25-30 km/h durante il pomeriggio e la sera. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 70-80% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017-1018 hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Ancona è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo prevalentemente sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16° perc. +15.7° prob. 43 % 12.2 OSO max 14.1 Libeccio 78 % 1017 hPa 3 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° prob. 21 % 11.7 OSO max 13.1 Libeccio 80 % 1017 hPa 6 cielo sereno +17.3° perc. +17° prob. 15 % 5.4 OSO max 5.5 Libeccio 72 % 1018 hPa 9 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° prob. 7 % 6 ENE max 7.3 Grecale 61 % 1019 hPa 12 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° prob. 7 % 17.1 E max 16.6 Levante 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 8 % 17.7 ESE max 18.4 Scirocco 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 4 % 17.8 SE max 25.8 Scirocco 77 % 1017 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 13.5 SSE max 18 Scirocco 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:36

