Meteo Marigliano, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Marigliano prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 34°C durante la mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 94% e il 95%, con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 1,8km/h e i 3,8km/h, proveniente principalmente da Est – Sud Est.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che arriveranno fino a 34°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5,3km/h e i 14km/h, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature massime che si attesteranno intorno ai 33°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori tra i 10,4km/h e i 14km/h, con raffiche fino a 23,8km/h.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 28°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi tra i 1,8km/h e i 9,1km/h.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Marigliano sarà caratterizzato da cielo coperto per l’intera giornata, con temperature elevate e venti di intensità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le dovute precauzioni in caso di necessità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.4° perc. +28° Assenti 6.2 ENE max 8.7 Grecale 53 % 1009 hPa 3 cielo coperto +26.7° perc. +27.4° Assenti 3 O max 4.4 Ponente 54 % 1010 hPa 6 cielo coperto +28.2° perc. +28.8° Assenti 6.2 N max 14.7 Tramontana 51 % 1011 hPa 9 cielo coperto +32.4° perc. +31.6° Assenti 9.1 E max 17.7 Levante 32 % 1009 hPa 12 cielo coperto +31.5° perc. +31.7° prob. 5 % 9.4 ONO max 8.9 Maestrale 41 % 1009 hPa 15 cielo coperto +33.2° perc. +32.1° prob. 34 % 10.4 ENE max 22.6 Grecale 29 % 1008 hPa 18 cielo coperto +29.6° perc. +29.3° prob. 38 % 9.1 ENE max 20.2 Grecale 41 % 1009 hPa 21 cielo coperto +27.4° perc. +28.2° prob. 19 % 1.8 NNE max 6.8 Grecale 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:25

