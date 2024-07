Meteo Napoli, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Napoli si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a superare i +30°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est contribuirà a mantenere una sensazione di caldo piacevole nonostante le temperature elevate.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +33°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest potrà soffiare con intensità fino a 20,1km/h, garantendo un leggero rinfresco.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che si manterranno sopra i +30°C. Il vento proveniente da Nord Est sarà moderato, con raffiche fino a 12,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni estive con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.6° perc. +30.7° Assenti 7.3 SSE max 10.6 Scirocco 62 % 1013 hPa 3 cielo sereno +27.7° perc. +29.8° Assenti 4.9 SE max 8.1 Scirocco 67 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.9° perc. +30.6° Assenti 4.1 ENE max 7.7 Grecale 58 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +33.7° Assenti 2.5 SE max 13 Scirocco 44 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +36.1° Assenti 13.3 SO max 20.1 Libeccio 45 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.7° perc. +35.6° Assenti 13.7 O max 16.7 Ponente 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.1° perc. +33.1° Assenti 7.6 NO max 15.7 Maestrale 52 % 1012 hPa 21 cielo sereno +31.1° perc. +30.5° Assenti 8.7 NNE max 12.9 Grecale 36 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:17

