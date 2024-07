Meteo Poggiomarino, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Poggiomarino indicano una settimana caratterizzata da condizioni calde e soleggiate. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con cieli generalmente sereni e solo occasionali nubi sparse. Il vento sarà per lo più debole, con variazioni nella direzione di provenienza. L’umidità si manterrà su livelli mediamente alti, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per il caldo e di prestare attenzione alle temperature elevate.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Poggiomarino il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,4°C e una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 3,5km/h. L’umidità si attesterà al 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. La temperatura raggiungerà i +29,5°C con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 2km/h. L’umidità diminuirà al 43% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature massime saranno di +35,7°C con una percezione di +36,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 11,8km/h. L’umidità salirà al 32% con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +29°C e una percezione di +29,6°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 2,9km/h. L’umidità aumenterà al 49% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C e una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà al 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +30°C e una percezione di +30,2°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 5,8km/h. L’umidità si attesterà al 45% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature massime di +33,2°C e una percezione di +33,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12km/h. L’umidità sarà al 36% con una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +27,8°C e una percezione di +28,8°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest a una velocità di 3,7km/h. L’umidità salirà al 57% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà al 67% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +28,8°C e una percezione di +29,3°C. Il vento sarà da Sud Est a una velocità di 1,5km/h. L’umidità si attesterà al 50% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature massime di +34,8°C e una percezione di +36,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 11,9km/h. L’umidità sarà al 39% con una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +27,9°C e una percezione di +29,9°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest a una velocità di 3,6km/h. L’umidità salirà al 65% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,5°C e una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 1km/h. L’umidità sarà al 67% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. La temperatura raggiungerà i +27,3°C con una percezione di +29°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 1km/h. L’umidità sarà al 67% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature massime saranno di +27,1°C con una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 1,5km/h. L’umidità salirà al 67% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +27,8°C e una percezione di +29,2°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 0,3km/h. L’umidità aumenterà al 61% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Alla luce di queste previsioni, possiamo aspettarci una settimana calda e soleggiata a Poggiomarino. Siate pronti a godervi il bel tempo e a prendere le dovute precauzioni per proteggervi dal caldo.

