Meteo Quarto, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Quarto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Sin dalle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si aggirano intorno ai 26-27°C nelle prime ore del giorno.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire gradualmente, toccando punte di 30-31°C verso le ore centrali. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che varierà tra i 6 e i 13 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare la scena, con cielo sereno e temperature che potrebbero superare i 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 25 km/h sempre provenendo da Ovest – Nord Ovest.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno piuttosto miti, attorno ai 28-29°C. Il vento perderà un po’ di intensità, ma continuerà a soffiare in modo leggero da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 18 Luglio a Quarto indicano una giornata estiva con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Il bel tempo dovrebbe persistere anche nei prossimi giorni, garantendo giornate soleggiate e calde. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per godersi appieno le bellezze di Quarto e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.4 O max 4.4 Ponente 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +26.1° Assenti 2.3 NO max 3.5 Maestrale 76 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.4° Assenti 2.8 N max 3.3 Tramontana 65 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +31.8° Assenti 7.8 OSO max 6.1 Libeccio 52 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +33° Assenti 16.5 O max 15.9 Ponente 53 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32.8° Assenti 19.9 ONO max 25.3 Maestrale 56 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +30.6° Assenti 12 ONO max 18.4 Maestrale 61 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +29.5° Assenti 4.5 O max 6.4 Ponente 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:29

