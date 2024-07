Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a San Giuseppe Vesuviano mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 35°C. Il vento soffierà con intensità variabile da leggera a moderata, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa sarà assente.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno il picco massimo attorno ai 34°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche.

In serata, si potranno osservare nubi sparse che andranno ad aumentare leggermente la copertura nuvolosa, senza però portare a precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 29-30°C, con una leggera diminuzione dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano per Mercoledì 17 Luglio indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e stabilità atmosferica. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere adeguata idratazione durante la giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo nella zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.6 O max 2.6 Ponente 66 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 2.8 ESE max 3.1 Scirocco 69 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +28.9° Assenti 3.7 S max 4.4 Ostro 53 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +33.2° Assenti 8 SO max 5.9 Libeccio 35 % 1014 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +35.3° Assenti 13.5 SO max 10 Libeccio 39 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +34° Assenti 10.7 OSO max 7.4 Libeccio 42 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +31.3° Assenti 5 SO max 3.9 Libeccio 52 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28.1° perc. +29.9° Assenti 3.2 SSO max 3.9 Libeccio 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:28

