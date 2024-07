Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Somma Vesuviana prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà leggero da Nord Ovest a una velocità di circa 3-4 km/h.

Con l’avanzare delle ore, il sole splenderà alto nel cielo portando le temperature a salire gradualmente. Durante la mattina, le temperature oscilleranno tra i +26°C e i +31°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-70% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il cielo resterà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse solo nelle ore serali. Il vento sarà sempre di tipo brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 13-14 km/h.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai +27-28°C. Le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a un cielo più sgombro. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana per Domenica 21 Luglio indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e asciutte, senza rischio di precipitazioni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente, considerando le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Somma Vesuviana

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 3.6 NO max 6.3 Maestrale 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 71 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.8 O max 4.4 Ponente 63 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +30.9° Assenti 9.4 OSO max 9.8 Libeccio 46 % 1010 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +32.5° Assenti 12.8 OSO max 12.8 Libeccio 41 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +31.9° prob. 1 % 12.2 OSO max 12.7 Libeccio 40 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +29.4° prob. 6 % 5.5 O max 5.6 Ponente 45 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.6° perc. +28.4° Assenti 2 O max 5.4 Ponente 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:14 e tramonta alle ore 03:14

