Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 48% e il 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni e un’umidità che si manterrà intorno al 60%.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature saliranno fino a +31,8°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento soffierà principalmente da sud, con raffiche leggere e un’umidità che si attesterà intorno al 40%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che potranno superare i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da diverse direzioni, e l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In serata, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +27°C. Il vento sarà più moderato, proveniente principalmente da sud, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 67%.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Torre del Greco sarà caratterizzato da un cielo coperto e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di adottare le dovute precauzioni in caso di permanenza all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.6° perc. +28.9° Assenti 3.9 SE max 5.9 Scirocco 61 % 1009 hPa 3 cielo coperto +26.9° perc. +28.1° Assenti 3.5 S max 5.9 Ostro 62 % 1010 hPa 6 cielo coperto +27.8° perc. +29.2° Assenti 13.6 NNE max 17.6 Grecale 60 % 1010 hPa 9 cielo coperto +31.8° perc. +32.4° Assenti 11.5 S max 17.4 Ostro 42 % 1008 hPa 12 cielo coperto +30.9° perc. +32.5° prob. 6 % 7.5 ONO max 8.9 Maestrale 50 % 1009 hPa 15 cielo coperto +32.2° perc. +32.5° prob. 30 % 7.5 ENE max 16.9 Grecale 40 % 1008 hPa 18 cielo coperto +29.4° perc. +30.8° prob. 42 % 8.2 S max 18.6 Ostro 54 % 1009 hPa 21 cielo coperto +27.3° perc. +28.8° prob. 16 % 3.5 SSO max 6.8 Libeccio 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:25

