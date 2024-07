Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio ad Ancona prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della mattina e del pomeriggio sono attese alcune nubi sparse che potrebbero aumentare la copertura nuvolosa fino al 31%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 30-31°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C.

Nella mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 29-30°C.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, il sole farà capolino regalando una piacevole sensazione di calore. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C.

Durante la sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai 25-26°C.

In conclusione, Domenica 14 Luglio ad Ancona si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e una leggera presenza di nubi che non comprometterà il clima piacevole della città. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli della Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 12.1 ONO max 14.6 Maestrale 64 % 1009 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 12.2 NO max 14.9 Maestrale 66 % 1010 hPa 6 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 10.7 ONO max 12.3 Maestrale 61 % 1011 hPa 9 cielo coperto +29.5° perc. +30.2° Assenti 8.6 NNE max 8.6 Grecale 49 % 1011 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +31.1° Assenti 21.2 NE max 19.7 Grecale 53 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +31.3° Assenti 12 ENE max 13.1 Grecale 53 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +29.2° Assenti 10.7 E max 12.1 Levante 59 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25.4° perc. +25.8° Assenti 4 SSE max 4.6 Scirocco 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:43

