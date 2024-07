Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bacoli per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno o poche nuvole che permetteranno al sole di splendere per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest. Nel corso del pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +28,7°C, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 20,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +27°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 15,5km/h.

Le condizioni meteo si confermeranno stabili anche nei prossimi giorni a Bacoli, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo sereno predominante. Si consiglia di godere di una piacevole giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo che caratterizzerà la zona.

Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per Bacoli consultando fonti affidabili e preparatevi a trascorrere una giornata all’insegna del sole e del caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Bacoli

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 9.2 NO max 10.7 Maestrale 70 % 1012 hPa 3 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.4 NNO max 5.5 Maestrale 66 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28° Assenti 2.9 NNE max 4.7 Grecale 61 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +29.2° Assenti 6.6 SSO max 5.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.7° perc. +30.1° Assenti 15.3 OSO max 15.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +30.6° Assenti 18 ONO max 23.2 Maestrale 66 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +29.6° Assenti 11.2 ONO max 15.5 Maestrale 70 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.7° perc. +28.6° Assenti 10.5 O max 13.2 Ponente 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:31

