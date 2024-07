Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni. Le temperature si manterranno piacevoli, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà moderata, senza precipitazioni in vista. In particolare, si prevedono cieli sereni con copertura nuvolosa minima e percezioni termiche leggermente superiori alle temperature effettive. Restate informati per eventuali variazioni nelle condizioni meteorologiche.

Lunedì 15 Luglio

Per la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con una percezione termica identica. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo dal Nord Ovest, con raffiche fino a 10,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina di Lunedì, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una percezione termica di +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 64% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime arriveranno a +28,9°C, con una percezione termica di +31,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 16,9km/h provenendo da Ovest. L’umidità salirà al 62% con una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione termica di +28,7°C. Il vento soffierà a 11,3km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 15km/h. L’umidità salirà al 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +26,2°C, con una percezione termica identica. Il vento soffierà a 12km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 16,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 76% con una pressione di 1012hPa.

Nella mattina di Martedì, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, con una percezione termica di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 66% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime arriveranno a +28°C, con una percezione termica di +30,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 18,1km/h provenendo da Ovest. L’umidità salirà al 68% con una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una percezione termica di +28,9°C. Il vento soffierà a 11,3km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 14,2km/h. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +25,9°C, con una percezione termica di +26,6°C. Il vento soffierà a 11,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 77% con una pressione di 1013hPa.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, con una percezione termica di +28,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 12km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 72% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime arriveranno a +28,6°C, con una percezione termica di +31°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 12,5km/h provenendo da Ovest. L’umidità salirà al 65% con una pressione di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una percezione termica di +29,1°C. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,6km/h. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +26,8°C, con una percezione termica di +28,9°C. Il vento soffierà a 2,6km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 3,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 76% con una pressione di 1014hPa.

Nella mattina di Giovedì, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C, con una percezione termica di +26,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,6km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo avrà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature massime arriveranno a +26,6°C, con una percezione termica di +26,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 4km/h provenendo da Sud Est. L’umidità salirà al 75% con una pressione di 1014hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione termica di +28,6°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità salirà al 73% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In base alle previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni a Bacoli, si prevede un clima stabile e soleggiato con temperature gradevoli e venti leggeri. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.