Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Boscoreale si presentano con condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 28°C. Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere, con temperature che raggiungeranno i 32°C. Anche in serata il cielo sarà per lo più sereno, con temperature intorno ai 29°C.

Durante la notte, tuttavia, si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una bava di vento proveniente da diverse direzioni durante la giornata, con intensità che si manterrà nella categoria della brezza leggera. Le raffiche di vento saranno assenti.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 50% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Boscoreale per Domenica 21 Luglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.5 NNO max 5.2 Maestrale 63 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 2.7 NO max 3.2 Maestrale 68 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +28.4° Assenti 3.2 ONO max 4.8 Maestrale 62 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +31.8° Assenti 9.3 OSO max 9.1 Libeccio 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.6° perc. +32.7° Assenti 11.4 OSO max 10.9 Libeccio 46 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32° Assenti 10.4 OSO max 9.7 Libeccio 44 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +29.8° prob. 4 % 4.9 ONO max 5.9 Maestrale 49 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.3° perc. +29.4° Assenti 2.3 SSO max 3.9 Libeccio 56 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:18 e tramonta alle ore 03:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.