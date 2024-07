Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Casalnuovo di Napoli si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +33°C nel primo pomeriggio. La sera, invece, si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +27°C, garantendo una notte piacevole e fresca. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con il termometro che potrà raggiungere i +28,6°C verso le 7:00.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e la temperatura continuerà a salire, toccando i +31,1°C verso le 9:00. Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a superare i +32°C. Verso sera, la presenza di nubi sparse potrebbe portare ad un leggero calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +29°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con velocità che si manterranno intorno ai 10km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 40-50%, garantendo un clima piuttosto secco e gradevole.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a Casalnuovo di Napoli si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature elevate caratterizzeranno la giornata, con un leggero calo previsto in serata a causa dell’aumento della copertura nuvolosa. Resta comunque confermata l’assenza di precipitazioni e condizioni meteo stabili per l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.7 ONO max 6.6 Maestrale 67 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 3.1 NO max 3.7 Maestrale 73 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.5° Assenti 2.3 O max 3.9 Ponente 66 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +32° Assenti 10.3 SO max 10.6 Libeccio 46 % 1010 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +33.7° Assenti 14.1 OSO max 14.2 Libeccio 41 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +33.2° prob. 1 % 13.6 SO max 14.6 Libeccio 41 % 1009 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +30.5° prob. 5 % 4.7 O max 4.8 Ponente 46 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.2° perc. +29.2° Assenti 2.5 NO max 5.8 Maestrale 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:11 e tramonta alle ore 03:11

