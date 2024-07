Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Castellammare di Stabia prevedono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26,7°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest porterà una sensazione di fresco piacevole.

Al mattino, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 31,2°C intorno alle 09:00. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà moderato, ma non influenzerà il clima estivo.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con una temperatura massima di 31,6°C attesa intorno alle 10:00. Il vento leggero da Sud Ovest porterà un po’ di sollievo dalla calura estiva.

In serata, il cielo sarà per lo più sereno con la presenza di poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 28,6°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 17 Luglio a Castellammare di Stabia indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente per affrontare al meglio la calura. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso la fine della settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 5.3 ONO max 5.9 Maestrale 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 1.7 ESE max 3.5 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +29.1° Assenti 4.9 SSE max 5.5 Scirocco 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +32.6° Assenti 8.5 SO max 6.8 Libeccio 48 % 1014 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +34.3° Assenti 13.1 OSO max 10.5 Libeccio 54 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +33.1° Assenti 9.1 OSO max 6.7 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +31.2° Assenti 3.5 SO max 2.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 poche nuvole +27.8° perc. +30.4° Assenti 3 S max 3.4 Ostro 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:28

