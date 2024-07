Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo indicano un inizio settimana con piogge leggere e copertura nuvolosa, seguite da un miglioramento con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno stabili, con brezze leggere da varie direzioni. L’umidità varierà tra il 61% e l’87%, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1013hPa e 1019hPa. Siate aggiornati per ulteriori dettagli sul meteo.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Cuneo, cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,9°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 6,6km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C con una percezione di +27,9°C. Il vento soffierà da Nord Est a 7,8km/h, mantenendo l’umidità al 63% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà da Nord Est a 6,1km/h, portando con sé una pioviggine di 0.29mm. L’umidità salirà al 69% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature scenderanno a +25,9°C con una percezione di +26,5°C. Il vento cambierà direzione a Nord Est con raffiche fino a 6,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.79mm, l’umidità raggiungerà il 75% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte a Cuneo, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,1°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 7,5km/h. L’umidità sarà dell’86% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +25°C con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà da Nord Est a 2,9km/h, mantenendo l’umidità al 66% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa del 45% con temperature che raggiungeranno i +27,5°C e una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,8km/h, mantenendo l’umidità al 61% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà del 33% con temperature che scenderanno a +27,6°C e una percezione di +29,8°C. Il vento cambierà direzione a Nord – Nord Est con raffiche fino a 6,8km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Cuneo, si prevede una copertura nuvolosa del 29% con temperature intorno ai +20,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7,9km/h, mantenendo l’umidità al 72% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 6,3km/h. L’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa del 55% con temperature che raggiungeranno i +27,4°C e una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,4km/h, mantenendo l’umidità al 63% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà del 14% con temperature che scenderanno a +27,8°C e una percezione di +30°C. Il vento cambierà direzione a Nord – Nord Est con raffiche fino a 5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Durante la notte a Cuneo, si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 7,1km/h. L’umidità sarà dell’87% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C con una leggera brezza da Nord Ovest a 2,7km/h. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa del 78% con temperature che raggiungeranno i +25,1°C. Il vento soffierà da Nord Est a 3km/h, mantenendo l’umidità al 64% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà del 77% con temperature che scenderanno a +23,1°C. Il vento cambierà direzione a Ovest con raffiche fino a 5,1km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

