Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano una settimana stabile con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Lunedì 22 Luglio si prevede pioggia leggera, mentre da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio il cielo sarà sereno. Le temperature oscilleranno tra i 24,2°C e i 33,4°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità varierà tra il 46% e il 60%. Resta aggiornato per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

Lunedì 22 Luglio

Notte

Durante la notte a Giugliano in Campania, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà sui 26°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 13,8km/h. L’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 28,5°C con una brezza proveniente da Est a 23,2km/h. L’umidità sarà del 51%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura massima sarà di 30,7°C con raffiche di vento fino a 19,5km/h da Nord Est. Possibilità di pioviggine con un’umidità del 46%.

Sera

In serata il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai 26,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 22,9km/h con una probabilità del 24% di piogge leggere.

Martedì 23 Luglio

Notte

Durante la notte a Giugliano in Campania, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai 24,2°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 13,6km/h.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 28,5°C. Il vento sarà leggero da Nord a 7,5km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno al 0% con temperature fino a 33,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 19,8km/h.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai 27,6°C. La brezza leggera proveniente da Ovest soffierà a 16,5km/h.

Mercoledì 24 Luglio

Notte

Durante la notte a Giugliano in Campania, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai 26,6°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 8,4km/h.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 30,4°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Ovest a 7,1km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno al 0% con temperature fino a 31,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 19,1km/h.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 7% con temperature intorno ai 28,4°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 5,1km/h.

Giovedì 25 Luglio

Notte

Durante la notte a Giugliano in Campania, il cielo sarà poco nuvoloso al 19% con temperature intorno ai 25,4°C. La bava di vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 4,6km/h.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 25,2°C. La bava di vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 4,1km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno al 0% con temperature fino a 30,1°C. Il vento soffierà da Nord a 5,7km/h.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai 26,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 6,4km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Giugliano in Campania saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Sono previste solo deboli piogge leggere nella giornata di Lunedì 22 Luglio. Resta aggiornato per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

