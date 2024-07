Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Guidonia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 37°C durante il primo pomeriggio.

Nella fascia oraria del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da nord. Le temperature si attesteranno intorno ai 27°C. Man mano che avanza la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 07:00, con temperature che saliranno fino a 32°C.

Durante il pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo tornerà a essere sereno. Le temperature massime si registreranno intorno ai 37°C intorno alle 14:00. Il vento soffierà da ovest – sud ovest con una velocità che potrà raggiungere i 15,4km/h.

Nella fascia oraria della sera, il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 25°C verso le 21:00. Il vento sarà debole, proveniente da est – nord est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Guidonia, si prevede un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 5.3 ENE max 5.2 Grecale 55 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 5.4 ENE max 5.5 Grecale 54 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +27.1° Assenti 1.1 N max 2 Tramontana 42 % 1012 hPa 9 cielo coperto +32° perc. +31° Assenti 7.9 SO max 8.1 Libeccio 32 % 1012 hPa 12 nubi sparse +36.2° perc. +34.9° Assenti 9.6 OSO max 9 Libeccio 23 % 1011 hPa 15 cielo sereno +35.8° perc. +34.6° Assenti 19.9 OSO max 14.2 Libeccio 24 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +29.5° Assenti 7.7 OSO max 12 Libeccio 41 % 1012 hPa 21 poche nuvole +25.2° perc. +25.2° Assenti 1.9 ENE max 2.8 Grecale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:41

