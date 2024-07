Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Marano di Napoli per Martedì 23 Luglio indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà sui 32,4°C nel tardo mattino, mentre la minima notturna si aggirerà intorno ai 23,3°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che aumenterà gradualmente fino a superare i 31°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest favorirà un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole all’orizzonte, portando la temperatura a sfiorare i 32°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà con intensità, ma non sarà motivo di preoccupazione per gli abitanti della zona.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno sopra i 26°C, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Marano di Napoli confermano condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° prob. 12 % 10.7 NO max 15.4 Maestrale 65 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 9.5 N max 12 Tramontana 65 % 1011 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 8.6 NNE max 11.7 Grecale 50 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +31° Assenti 4.4 NO max 10 Maestrale 39 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +32.8° Assenti 23.9 O max 21.7 Ponente 41 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +31.3° Assenti 23 ONO max 29.2 Maestrale 48 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +29.8° Assenti 12.3 O max 18.9 Ponente 58 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.8° perc. +28.5° Assenti 8.8 O max 12.5 Ponente 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:09 e tramonta alle ore 03:09

