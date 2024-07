Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pozzuoli indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 27°C durante la notte. La mattina si prevede un graduale aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i 31°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà a una velocità di circa 7-9 km/h provenendo prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio le temperature continueranno a salire, con punte di 32-33°C attese nelle ore centrali del giorno. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa rimarrà al 0% per l’intera giornata.

In serata le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 30°C. Il vento tenderà a diminuire di intensità, ma continuerà a soffiare da direzione Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 10-15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015-1017 hPa.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a Pozzuoli si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo estive, con cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere stabili sui valori attesi per la giornata di Domenica. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Pozzuoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +29.4° Assenti 8.2 OSO max 11 Libeccio 71 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.9° perc. +28.8° Assenti 5.3 O max 9.2 Ponente 72 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +29.7° Assenti 2.8 SE max 5.7 Scirocco 67 % 1017 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +31.6° Assenti 7.5 SSO max 6.2 Libeccio 60 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +32.1° Assenti 16.2 O max 15.8 Ponente 56 % 1017 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +32.2° prob. 1 % 21.9 ONO max 29.2 Maestrale 61 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +31.2° Assenti 15.2 ONO max 22.4 Maestrale 68 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.9° perc. +30.6° Assenti 8.7 NO max 11.8 Maestrale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:20

