Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Torre Annunziata prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per gran parte della giornata, con la comparsa di poche nubi solo in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potranno superare i +30°C. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da sud.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime toccheranno i +32°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-ovest, contribuendo a rendere la giornata piacevole nonostante il caldo.

In serata, la situazione non cambierà significativamente, con poche nubi sparse che potranno comparire nel cielo ma senza portare piogge. Le temperature si manterranno sopra i +28°C e la velocità del vento sarà sempre leggera, proveniente principalmente da sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Torre Annunziata indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà per lo più una leggera brezza. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potranno superare i +30°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.7° perc. +28.3° Assenti 3.9 O max 3.9 Ponente 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 2.8 SE max 3.2 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +29.5° Assenti 5.6 S max 5.6 Ostro 59 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +33.2° Assenti 9.1 SSO max 6.9 Libeccio 43 % 1014 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +34.8° Assenti 12.7 SO max 9.5 Libeccio 49 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +33.6° Assenti 9.4 SO max 6.2 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +31.4° Assenti 3.9 SSO max 2.5 Libeccio 60 % 1014 hPa 21 poche nuvole +28° perc. +30.4° Assenti 3.8 S max 4.1 Ostro 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:28

