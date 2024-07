Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Torre del Greco indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che potranno superare i 30°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere più gradevole la situazione, con un’umidità che si attesterà intorno al 50%.

Nel pomeriggio, le temperature massime si aggireranno intorno ai 32-33°C, con una leggera intensificazione della brezza che potrebbe raggiungere i 16-18km/h provenendo sempre da Ovest. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 47-48%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest contribuirà a rinfrescare l’ambiente, con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 59%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Torre del Greco prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Sia oggi che nei prossimi giorni, è consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le alte temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +28.8° Assenti 3.2 OSO max 3.6 Libeccio 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1 NO max 1.8 Maestrale 76 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +29.8° Assenti 0.5 SO max 1.3 Libeccio 65 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +33.6° Assenti 7.6 OSO max 5.2 Libeccio 49 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +34.4° Assenti 14.4 OSO max 12.5 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +34.5° Assenti 14.4 ONO max 16.7 Maestrale 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.6° perc. +32° Assenti 9.5 ONO max 11.7 Maestrale 50 % 1015 hPa 21 cielo sereno +29.2° perc. +30.6° Assenti 4.4 O max 4.7 Ponente 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:28

