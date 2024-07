Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Venezia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,9°C e i +34,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +33,3°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso del pomeriggio le nubi sparse potrebbero aumentare leggermente. La sera si presenterà nuovamente con un cielo sereno e temperature in diminuzione rispetto alle ore più calde della giornata.

Le previsioni del tempo indicano una velocità del vento che si manterrà moderata, con raffiche leggere e direzione variabile nel corso della giornata. L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata, attestandosi intorno al 70-76%. Non sono previste precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 2-5%.

In conclusione, per Venezia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per Giovedì 18 Luglio, con temperature elevate e un clima generalmente piacevole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 12.7 N max 14.7 Tramontana 73 % 1016 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 17 NE max 25.1 Grecale 71 % 1017 hPa 7 cielo sereno +25.7° perc. +26.1° Assenti 15.8 NE max 22.4 Grecale 68 % 1018 hPa 10 poche nuvole +28.2° perc. +29.8° Assenti 9.6 E max 12.6 Levante 60 % 1018 hPa 13 nubi sparse +29.8° perc. +31.5° prob. 2 % 1.4 SE max 4.8 Scirocco 55 % 1016 hPa 16 poche nuvole +30.6° perc. +33.3° prob. 5 % 2.7 NNO max 4.6 Maestrale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +29.9° prob. 5 % 8.1 N max 8.4 Tramontana 70 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° prob. 2 % 9.5 N max 9.7 Tramontana 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:51

