Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Villaricca si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +31°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di calore, con un’umidità che si attesterà intorno al 50%.

Nel corso della sera, tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +27°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante l’aumento delle nubi.

Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 2% solo nel tardo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a Villaricca si prospetta come una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con un clima caldo e asciutto che accompagnerà i residenti di Villaricca per tutto il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 3.7 ONO max 6.9 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 3.4 NO max 4.7 Maestrale 75 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 1.7 NO max 3.5 Maestrale 69 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +30.7° Assenti 11.2 SO max 11.1 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +32.1° Assenti 14.9 SO max 14.8 Libeccio 47 % 1010 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +31.7° Assenti 15 SO max 16.2 Libeccio 47 % 1009 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +29.6° prob. 2 % 2.5 SO max 4.4 Libeccio 52 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.1° perc. +28.1° Assenti 2.6 NNO max 5.1 Maestrale 59 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:15 e tramonta alle ore 03:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.