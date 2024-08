Meteo Afragola, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre ad Afragola prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata durante la mattina e il pomeriggio, con una leggera diminuzione delle nubi nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si attesteranno intorno ai +27,8°C. La temperatura percepita sarà simile alla temperatura effettiva, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 95-98%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +33,5°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni, con raffiche di vento che si manterranno nella categoria della brezza.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,7°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità provenendo principalmente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo tornerà nuovamente a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96-97%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +28,5°C. Il vento soffierà sempre dalla stessa direzione, mantenendo una velocità costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola per Domenica 1 Settembre indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e mantenere un’adeguata idratazione a causa delle temperature elevate previste. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Afragola.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.8° perc. +27.8° Assenti 6.3 NE max 10.5 Grecale 44 % 1014 hPa 3 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.8 SE max 5.7 Scirocco 46 % 1013 hPa 6 cielo coperto +27.3° perc. +27.4° Assenti 1.1 E max 4 Levante 46 % 1013 hPa 9 cielo coperto +31.6° perc. +30.8° Assenti 4.4 OSO max 4.1 Libeccio 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +33.7° perc. +33.4° Assenti 14.9 OSO max 12.9 Libeccio 33 % 1012 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +31.9° Assenti 17.6 O max 18.3 Ponente 37 % 1011 hPa 18 cielo coperto +29.7° perc. +29.9° Assenti 8.5 ONO max 11 Maestrale 45 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28.5° perc. +29.5° Assenti 5.2 ONO max 7.3 Maestrale 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:30

