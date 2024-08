Meteo Asti, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto ad Asti si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 39-52%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19°C e i +26°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e prevalenti da direzione Nord-Ovest.

Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, attestandosi intorno al 35-49%. Le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i +27°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo una direzione prevalente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà completamente dalle nubi, regalando una splendida giornata di sole ad Asti. La copertura nuvolosa sarà pari al 0%, e le temperature raggiungeranno valori intorno ai +30°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alla mattina, con direzione prevalente da Est.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 74-93%. Le temperature tenderanno a diminuire, ma si manterranno comunque piuttosto miti, con valori intorno ai +22°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità molto ridotta e direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto ad Asti indicano una giornata all’insegna della variabilità, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.3° perc. +22.9° 0.87 mm 2.4 ESE max 3.5 Scirocco 90 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +20.1° perc. +20.6° 0.35 mm 5.1 NNE max 5.5 Grecale 91 % 1008 hPa 6 nubi sparse +20.9° perc. +21.4° prob. 55 % 6.7 NO max 10.8 Maestrale 90 % 1009 hPa 9 nubi sparse +24.9° perc. +25.4° prob. 16 % 3.4 NNE max 5.1 Grecale 77 % 1009 hPa 12 nubi sparse +28.7° perc. +30.8° prob. 4 % 7.9 NE max 7.1 Grecale 62 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30.3° perc. +32° prob. 2 % 7 ENE max 6.1 Grecale 53 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.3° perc. +29.2° prob. 5 % 5.3 ENE max 5.7 Grecale 68 % 1007 hPa 21 nubi sparse +23.2° perc. +23.7° prob. 1 % 3.6 ESE max 4 Scirocco 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:47

