Meteo Boscoreale, le previsioni per domani martedì 20 agosto

Le previsioni meteo a Boscoreale per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 20-25% e temperature che si aggireranno intorno ai +24°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, ci aspettiamo un aumento della nuvolosità con nubi sparse e cielo coperto che potrebbero portare a un’umidità intorno al 45-50%. Le temperature massime saranno di circa +29°C, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe far percepire la temperatura intorno ai +29-30°C.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai +26-27°C. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Boscoreale si prevedono condizioni meteo abbastanza stabili, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature rimarranno piuttosto elevate, tipiche di questa stagione estiva, con un’umidità che potrebbe variare leggermente ma senza fenomeni meteorologici rilevanti in arrivo. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Boscoreale.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Boscoreale

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.5° perc. +24.7° 0.11 mm 4.5 E max 5.6 Levante 66 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 46 % 4.4 E max 5.4 Levante 69 % 1009 hPa 6 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° prob. 38 % 3.8 NNE max 4.7 Grecale 62 % 1009 hPa 9 poche nuvole +28.7° perc. +28.8° Assenti 6.3 OSO max 5.4 Libeccio 45 % 1010 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +29.5° Assenti 15.4 OSO max 12.2 Libeccio 47 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29° perc. +29.4° Assenti 15.3 O max 13.6 Ponente 47 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +27.8° Assenti 11.9 ONO max 12.2 Maestrale 52 % 1010 hPa 21 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.1 ONO max 9.6 Maestrale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:49

