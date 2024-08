Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia indicano un aumento delle temperature all’inizio della settimana, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, c’è la possibilità di precipitazioni leggere martedì sera. Si consiglia di rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Nello specifico, sono attese nubi sparse lunedì notte, seguite da una mattina nuvolosa e un pomeriggio sereno. Martedì, il cielo sarà sereno al mattino e nel pomeriggio, con possibili nubi sparse durante la notte. Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cieli sereni o poco nuvolosi.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Castellammare di Stabia, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C, con una percezione di +29,9°C. Il vento soffierà a 2,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 5,7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,6°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento sarà più intenso, con raffiche fino a 11,9km/h da Sud Ovest.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,6°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,8km/h proveniente da Ovest.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,7°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 7,9km/h da Sud Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,1°C, con una percezione di +34,7°C. Il vento sarà più intenso, con raffiche fino a 12,5km/h da Sud Ovest.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,2°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a seguire, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento soffierà a 6,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +33°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 8,4km/h da Ovest – Sud Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C, con una percezione di +34,2°C. Il vento sarà più intenso, con raffiche fino a 14,3km/h da Ovest.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +31,1°C, con una percezione di +34,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 13,9km/h proveniente da Ovest.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte successiva, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà a 5,4km/h proveniente da Nord Ovest.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, con una percezione di +32,1°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 5,9km/h da Ovest – Sud Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C, con una percezione di +33°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 11,3km/h da Ovest – Sud Ovest.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,1°C, con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,8km/h proveniente da Sud.

In base alle previsioni meteo, possiamo osservare un trend di temperature in aumento nei primi giorni della settimana, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, è prevista la possibilità di precipitazioni leggere nella serata di Martedì 6 Agosto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

