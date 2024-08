Meteo Fiumicino, le previsioni per martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Fiumicino per Martedì 6 Agosto indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente con cielo sereno per tutto il giorno.

Durante la mattina, ci si potrà aspettare una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est, con temperature che si aggireranno intorno ai +26,5°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +29,4°C verso le 11:00, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +32,5°C.

Nel pomeriggio, il vento proveniente da Ovest aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,7km/h. Le temperature massime saranno attorno ai +29°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +32,4°C.

In serata, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +26,8°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà con una velocità di 17,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino indicano una giornata di Martedì all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +25.7° perc. +24.8° Assenti 6.3 N max 7.1 Tramontana 17 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.1 NNE max 5.1 Grecale 51 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +30.6° Assenti 11.3 OSO max 10.1 Libeccio 64 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +32.6° Assenti 17.6 O max 14.9 Ponente 65 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29° perc. +32.4° Assenti 20.2 O max 20.7 Ponente 68 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +30.7° Assenti 12.6 ONO max 16.8 Maestrale 71 % 1010 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +29.8° Assenti 13 ONO max 17.2 Maestrale 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.