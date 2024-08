Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Mugnano di Napoli prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 26%, con temperature che si aggireranno intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%, con temperature che saliranno fino a +29,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità compresa tra i 7,2 e i 11,8 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti con una copertura intorno all’82%, e le temperature massime raggiungeranno i +30,4°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 18 km/h sempre provenienti da Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 3%.

Durante la sera, la copertura nuvolosa si manterrà alta intorno al 95-98%, con piogge moderate che porteranno una temperatura di circa +26,5°C. Il vento sarà sempre da Ovest con una velocità tra i 7,9 e i 13,2 km/h. Le precipitazioni potrebbero essere più consistenti, con valori intorno a 1-1,6mm.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Mugnano di Napoli si prevede una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, seguita da piogge moderate durante la sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente con l’arrivo delle precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27° perc. +28.6° Assenti 8.5 O max 12.1 Ponente 66 % 1010 hPa 3 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.2 OSO max 12.4 Libeccio 66 % 1010 hPa 6 nubi sparse +27.4° perc. +28.6° prob. 13 % 7.2 SO max 11.1 Libeccio 59 % 1010 hPa 9 nubi sparse +29.6° perc. +30.4° prob. 11 % 11.8 SO max 12.1 Libeccio 49 % 1010 hPa 12 nubi sparse +30.5° perc. +31.4° prob. 13 % 16.6 SO max 17.5 Libeccio 48 % 1009 hPa 15 nubi sparse +29.7° perc. +30.9° prob. 6 % 17.1 SO max 19.4 Libeccio 52 % 1008 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +28.7° prob. 29 % 11.7 OSO max 13.6 Libeccio 60 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.8° perc. +26.2° 0.76 mm 5.1 OSO max 7.5 Libeccio 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:53

