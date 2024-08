Meteo Nola, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Nola indicano giornate calde e soleggiate con temperature in costante aumento. Durante le notti, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno elevate. Le brezze provenienti da diverse direzioni apporteranno un lieve sollievo, ma l’umidità sarà presente. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un’adeguata idratazione.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Nola, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,2°C e una leggera brezza di 3,6km/h proveniente da Est. L’umidità sarà al 42% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +30°C con una leggera brezza da Est – Nord Est. L’umidità sarà al 40%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +36,8°C con una brezza da Sud Ovest. L’umidità sarà del 30%.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 21:00 si attesterà sui +30,1°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 50%.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte successiva, il cielo resterà sereno con una temperatura di +28,6°C e una brezza leggera da Ovest. L’umidità salirà al 58%.

Mattina: Al mattino il cielo sarà sereno e le temperature saranno in aumento. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +31°C con una brezza da Sud Ovest. L’umidità sarà del 49%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si attesterà sui +35°C con una brezza da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 22%.

Sera: In serata è prevista pioggia leggera alle 17:00 con una temperatura di +32,6°C e una brezza da Nord. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 5% e una temperatura di +28,2°C. La direzione del vento sarà da Nord Ovest.

Mattina: Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +32,6°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 41%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature elevate. Alle 14:00 si attesterà sui +35,9°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 3%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +30,2°C alle 21:00 e una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 46%.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29°C e una leggera brezza da Ovest. L’umidità sarà del 49%.

Mattina: Al mattino si prevede ancora cielo sereno con temperature stabili. Alle 07:00 la temperatura sarà di +32°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 39%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si attesterà sui +36,5°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 32%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,3°C alle 23:00 e una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità sarà del 52%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Nola, si prevedono giornate calde e soleggiate con temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere l’idratazione adeguata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.