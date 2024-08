Meteo Ragusa, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa indicano cieli sereni e temperature gradevoli nei prossimi giorni. Le condizioni rimarranno stabili, con venti moderati e assenza di precipitazioni significative. Si consiglia di approfittare del bel tempo per trascorrere giornate all’aperto. Nelle prossime giornate, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature massime che si attesteranno attorno ai +30°C. L’umidità varierà tra il 39% e il 87%, con venti che potranno raggiungere i 31,2 km/h. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011-1012hPa.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Ragusa, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una leggera sensazione termica di +22,2°C. Il vento soffierà a 16,6km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 26,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà alta al 87% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +28,5°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 22,3km/h sempre da Ovest – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 41% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +29,3°C, con una sensazione termica di +29°C. Il vento soffierà a 29,3km/h provenendo da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, e l’umidità si attesterà al 41% con una pressione di 1009hPa.

In serata, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 14,1km/h provenendo da Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno basse al 6%, e l’umidità salirà al 78% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C, con una leggera percezione di +20,9°C. Il vento soffierà a 20,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 37,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 72% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saliranno fino a +25,1°C, con una percezione di +25°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 31,2km/h sempre da Ovest. L’umidità diminuirà al 53% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime saranno di +26,2°C, con una sensazione termica di +26,2°C. Il vento soffierà a 30,4km/h provenendo da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, e l’umidità si attesterà al 51% con una pressione di 1011hPa.

In serata, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 14,1km/h provenendo da Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno basse al 6%, e l’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una leggera percezione di +20,6°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 68% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 11,3km/h sempre da Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 43% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30°C, con una sensazione termica di +29,6°C. Il vento soffierà a 20,1km/h provenendo da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, e l’umidità si attesterà al 39% con una pressione di 1011hPa.

In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 4,6km/h provenendo da Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno basse al 75%, e l’umidità salirà al 75% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una leggera percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 76% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 55%. Le temperature saliranno fino a +22°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 7,2km/h provenendo da Nord Est. L’umidità si manterrà al 76% mentre la pressione atmosferica sarà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature massime saranno di +21,8°C, con una sensazione termica di +22°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Est – Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa al 76%, e l’umidità si attesterà al 76% con una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo da Est – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni saranno basse al 77%, e l’umidità salirà al 77% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Ragusa si prevedono condizioni meteo stabili con cieli sereni e temperature gradevoli. I venti saranno moderati e non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di godersi le giornate all’aperto approfittando del bel tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.