Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Sant’Anastasia mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, si prevede una copertura nuvolosa del 17% con temperature che oscilleranno tra i +26,9°C e i +27,7°C. La velocità del vento sarà di 9,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 56% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le temperature saranno gradevoli, con un lieve aumento rispetto alle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà al 25% con temperature che raggiungeranno i +28,8°C. Il vento soffierà a 14,7km/h sempre dalla direzione Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 42% con una pressione atmosferica stabile a 1009hPa.

Durante la sera, le nubi sparse copriranno il cielo con una percentuale del 41% e le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano una giornata con variazioni climatiche significative, ma complessivamente stabile. Le temperature si manterranno su valori estivi con una leggera presenza di nuvole durante la giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alle eventuali precipitazioni che potrebbero verificarsi. Resta comunque confermata una situazione meteo abbastanza gradevole per trascorrere la giornata a Sant’Anastasia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +25.2° perc. +25.6° 0.54 mm 6.5 O max 9.5 Ponente 70 % 1008 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.9° prob. 76 % 4.4 OSO max 8 Libeccio 75 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +23.9° perc. +24.3° 1.49 mm 7.2 SO max 10.5 Libeccio 74 % 1008 hPa 9 poche nuvole +26.9° perc. +27.7° prob. 61 % 9.8 OSO max 12.2 Libeccio 56 % 1009 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +28.6° prob. 54 % 14.7 SO max 12.6 Libeccio 42 % 1009 hPa 15 nubi sparse +27.9° perc. +27.9° prob. 9 % 13.3 OSO max 11.6 Libeccio 45 % 1008 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 11 % 8.3 OSO max 7.6 Libeccio 53 % 1009 hPa 21 nubi sparse +25° perc. +25.1° prob. 4 % 5.5 O max 5.9 Ponente 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:51

