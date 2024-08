Meteo Sant’Antimo, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano un fine settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è prevista la possibilità di precipitazioni nella giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto. Nelle prossime ore, il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, con raffiche che potrebbero raggiungere valori significativi. L’umidità sarà variabile, ma in generale si manterrà a livelli accettabili. La pressione atmosferica rimarrà stabile, garantendo condizioni meteorologiche relativamente costanti.

Venerdì 16 Agosto

Notte: Durante la notte a Sant’Antimo si prevedono poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 77%. Le temperature saliranno fino a +29,8°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 1km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,5°C, con una percezione di +34,6°C. Il vento soffierà a 14,9km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 12km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Sera: In serata si prevedono ancora condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saranno intorno ai +29,8°C, con una percezione di +31,9°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 10,8km/h, proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte: Durante la notte a Sant’Antimo si prevedono nubi sparse con una copertura del 68%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,8°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà leggero a 3,1km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 1km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,7°C, con una percezione di +33,7°C. Il vento soffierà a 17,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 16,7km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Sera: In serata si prevedono ancora condizioni di nubi sparse con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature saranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,7km/h, proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte: Durante la notte a Sant’Antimo si prevedono nubi sparse con una copertura del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 8km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,3km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà più nuvoloso con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C, con una percezione di +34°C. Il vento soffierà a 19km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 19km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Sera: In serata si prevedono condizioni di cielo coperto con una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature saranno intorno ai +27,8°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,9km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sant’Antimo si prospetta con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con possibili precipitazioni nella giornata di Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto.

