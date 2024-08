Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Torre Annunziata indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33,5°C nel pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 35,9°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 12,2km/h.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 29,4°C e i 32°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 2-4km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa inferiore all’1%. Le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con valori intorno ai 33,5°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 12,2km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Torre Annunziata vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature estive. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione al caldo intenso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere stabili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.3° perc. +31.1° Assenti 4.7 ENE max 5.5 Grecale 57 % 1015 hPa 3 cielo sereno +28° perc. +30.9° Assenti 6.8 ONO max 10.2 Maestrale 72 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.4° perc. +31.5° Assenti 2.1 SSE max 2.2 Scirocco 59 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +34.6° Assenti 8.3 OSO max 5.9 Libeccio 47 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +35.2° Assenti 11.5 OSO max 9.6 Libeccio 43 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +34.6° Assenti 11.4 O max 10.4 Ponente 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.5° perc. +33.5° Assenti 10.7 ONO max 12.6 Maestrale 59 % 1014 hPa 21 nubi sparse +29.9° perc. +32.7° Assenti 8.9 ONO max 11.1 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:55

